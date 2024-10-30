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“Yasa Dışı Bahis Nedeniyle 2 Başkan PFDK’ya Sevk Edildi”

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ADANA DEMİRSPOR VE GAZİANTEP FK BAŞKANLARI PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK’nın Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis reklamı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF Hukuk Kurulu, iki başkanın da aynı müsabakada yer alan “yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık ettiklerini” belirtti.

TFF AÇIKLAMASI YAPTI

TFF’den gelen açıklamada, “ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine…” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

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