Yasa Dışı Bahis Nedeniyle İki Başkan Sevk Edildi

ADANA DEMİRSPOR VE GAZİANTEP FK BAŞKANLARI PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis nedeniyle PFDK’ye sevk edildi. PFDK’nın açıklamasında, “ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine… GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

İKİ BAŞKANIN HAPİS CEZASI ALMA İHTİMALİ

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereği, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın üç aydan bir yıla kadar men cezası alması mümkün. Bu maddede belirtilen kurallar arasında, “Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.” ifadesi bulunuyor. Ayrıca, “Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.” açıklaması da yer almakta. Aksi durumda, “üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.” deniliyor.