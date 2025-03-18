Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Şok Detaylar!

TUTUKLULUK VE İFADELER

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde örgüt kurma ve para aklama suçlarıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. Kork, “PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım.” diye belirtti.

HATALI TESPİTLERİ REDDEDİYOR

Kork, savcılıkta yaptığı açıklamada, “Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasadışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur.” ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIKLA İLGİLİ İDDİALAR

Dosya içinde yer alan gizli tanık Cesur’un beyanlarını kabul etmeyen Kork, “Bu şahıs, firmam için 2022 yılında 1,5 milyon lira para aldı ve bu nedenle elimde senedi mevcut. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım.” savunmasını yaptı. Gizli tanığın elindeki senetten dolayı kendisine düşmanlık beslediğini belirten Kork, “Avukatlık mesleğinden dolayı, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme korkusu bulunduğundan, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum.” dedi.

BORÇ VE PARA TRANSFERLERİ

Kork, MASAK’ın raporuyla ilgili olarak, söz konusu raporun kümeveri içerdiğini ve bahse konu rakamların firmanın günlük faaliyetlerine uygun olduğunu savundu. “Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir.” dedi. Ayrıca, banka alım sürecinin MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ile MİT soruşturması sonucunda gerçekleştiğini dile getirdi.

ZORLUK BEYANLARI

Kork, şirkette yasa dışı faaliyetlere karşı özel birimler kurduklarını ve “Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle ne kadar ciddi bir mücadele içinde olduğumuzun açık bir göstergesidir.” dedi. Kork, bahis oynatmadığını, bahis oynanmasına aracılık etmediğini ve suç örgütü kurmadığını iddia etti.

ÜÇ ÖDEME KURULUŞUNA YASAK

Yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili olarak, Merkez Bankası üç ödeme kuruluşuna yönelik harekete geçti. Açıklamada, PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “30 Eylül 2024 tarihli TCMB kararı ile PayFix hakkında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır. PayFix, Aypara ve İninal’ın faaliyet izinleri durdurulmuştur.” denildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma sürecinde Bankpozitif, PayFix ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında 59 şüpheliye yönelik baskınlar düzenlendi ve 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bankpozitif, Flash TV ve PayFix devlet kontrolüne geçti.

BİLGİLER VE KURULUŞUN KURULUŞ SEBEBİ

Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasa dışı bahis gelirleriyle PayFix’i kurdu. PayFix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paraları aklandı. MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi ve bu işlemlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’i yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılıydı.