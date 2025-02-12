Yasa Dışı Bahiste 13 Kişi Tutuklandı

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Kilis, Kocaeli, Ordu ve Tekirdağ’da suç örgütü oluşturarak yasa dışı bahis oynamaya olanak sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir soruşturma başlattı. Uzun bir süre takip edilen 24 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; başka şahıslara ait banka ve kredi kartları, kullanıma hazır sim kartlar, tabanca ve fişekler ele geçirildi. Eskişehir’de ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 11’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan detaylı incelemede; şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine kişisel banka hesaplarını kiralayan kişileri bulduğu ve yasa dışı bahis reklamları yaptığı belirlendi. Ayrıca, farklı mesleklerden şüphelilerin, banka ve kripto varlık hesaplarında meslek ve gelirleriyle uyumsuz hareketler olduğu tespit edilerek soruşturmanın kapsamı genişletildi. Hesaplar üzerinde yürütülen incelemeler sonucunda, 24 şüphelinin yasa dışı bahis aracılığıyla toplamda 516 milyon lira tutarında işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Soruşturma ise devam ediyor.