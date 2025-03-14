Yasadışı Bahis: Flash TV’ye El Konuldu

İSTANBUL’DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da içinde bulunduğu 59 kişi için şafak operasyonu düzenlendi. Soruşturma, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarını kapsıyor. Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu belirtiliyor.

PAYFİX’İN KURULUŞ AMACI

Savcılığın yasadışı bahis soruşturması dosyasındaki bilgilere göre, Erkan Kork, 2014 yılında “TroyinBilişim” adlı şirketle finansal sisteme dâhil oldu ve yasadışı bahis faaliyetleri yürüttü. Elde edilen gelirler ile birlikte “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu iddia ediliyor. Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde yasadışı bahis baronlarının kullanıldığı domainler, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu yöntemle, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Soruşturma kapsamındaki iddialar doğrultusunda, gözaltı kararı bulunana şüpheliler, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmetleri sağladı.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı tespit edildi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle ilişkili olduğu ifade edildi. Belirtilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş transfer edildiği belirtildi. Yapılan para transfer işlemlerinde kullanılan IP adreslerinin analizinde, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında aldığı 49 milyon 671 bin 178 para transferinin bahis işlemleriyle alakalı olduğu ortaya çıktı.

SUÇ GELİRLERİYLE ALIM YAPILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin, birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettiği ileri sürülüyor. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle PozitifBank’ı satın aldıkları iddia ediliyor; ayrıca birçok ticari şirket kurarak haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler de bu süreçte kurulduğu kaydedildi.

6.9 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve üyeleri olduğu belirtilen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirketin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dâhil olmak üzere toplam finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.