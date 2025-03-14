Yasadışı Bahis Operasyonu: Kork ve Ekibine Darbe

ŞAFAK OPERASYONU VE YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ile Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik bir şafak operasyonu gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçlarıyla ilgili olarak Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddia ediliyor.

PAYFİX’İN KURULUMU VE YASADIŞI BAHSİ

Savcılığın üç tane suçla ilgili dosyadaki iddialarına göre, Erkan Kork, 2014’te “TroyinBilişim” şirketini kurarak finansal sistemde yer aldı ve yasadışı bahis faaliyetleri yürütmeye başladı. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile “Payfix” adında bir ödeme kuruluşunu oluşturduğu öne sürülüyor. Payfix, yasadışı bahis baronlarının kullandığı sistemler ile bütünleşti ve bu sayede yurtdışındaki birçok sanal bahis sitesi Türkiye içerisinde aktif hale getirildi. Soruşturma dosyasında, gözaltı kararı olan şüphelilerin Payfix’in alt yapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik sağladıkları yer aldı.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI

MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu tespit edildi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis için riskli olduğu ifade ediliyor. Bahsi geçen raporlarda, analiz edilen bireylerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlama kuruluşlarına, toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş gönderildiği kaydedildi. Ayrıca, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemleri ile ilgili olduğu öne sürüldü.

SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

Soruşturma dosyasında, Erkan Kork’un da aralarında yer aldığı şüphelilerin, Payfix Ödeme Kuruluşu’nu iş birliği içerisinde yönettiği iddiaları dikkat çekiyor. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri kazanç ile Pozitifbank’ı satın aldıkları ve bunun ardından birçok ticari şirket kurdukları öne sürülüyor. Ayrıca çeşitli şirketleri devralarak, suç kapsamında elde ettikleri gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları bildiriliyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçekleşen operasyon çerçevesinde, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ile şüpheli konumundaki üyelerin 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Bunun yanı sıra, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da bulunduğu 23 şirkete ait toplam 114 araca ve şirketlerin ortaklık paylarına el konulurken, toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına da el konulmuş durumda.