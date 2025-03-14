Yasadışı Bahis: Pozitifbank ve Flash TV’ye Baskın

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da bulunduğu 59 kişiye yönelik bir şafak operasyonu yapıldı. Operasyon “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ile “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” gibi suçlamaları kapsıyor. Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddia ediliyor.

YASADIŞI BAHİS İÇİN GÜNDEME GELEN İDDİALAR

Savcılığın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Erkan Kork 2014 yılında “TroyinBilişim” adlı şirketi kurarak finansal sistem içerisinde yer alıyor ve yasadışı bahis faaliyetleri yürütüyor. Bu yasadışı bahisten elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu öne sürülüyor; bu kuruluşun yasadışı bahis baronları tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Payfix bünyesindeki yazılımlar sayesinde yasadışı bahis siteleri Türkiye’de faaliyet gösterebiliyor.

MASAK VE BANKA RAPORLARIYLA SÜREÇ İLERLİYOR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği ifade ediliyor. Bu kümelerde toplamda 211 bin 109 hesabın bulunduğu ve bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında risk taşıdığı belirtiliyor. Analiz edilen hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL kadar para gönderildiği bildiriliyor. Ayrıca, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, bahis işlemlerine dair 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi aldığı ifade ediliyor.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ SAPTAMALAR

Soruşturma dosyasında, Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin, Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yöneterek birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ettikleri öne sürülüyor. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirlerle PozitifBank’ı satın alıp, Capital Türk Holding gibi birçok şirket kurdukları ileri sürülüyor. Ayrıca bu süreçte birçok şirketin de devralınarak, suç gelirleriyle aklandığı bildiriliyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve şüpheli üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve bankalardaki kişisel hesaplarla kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi 23 şirkete yönelik toplam 114 araç ve bu şirketlere ait ortaklık payları, kripto cüzdanları dahil olmak üzere, toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlıklarına el koyuldu.