Yasadışı Bahis Sistemi Profesyonel Çalışıyor

YASADIŞI BET SİSTEMİNİN YAPISI

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında yasadışı bahis sisteminin detaylarını gözler önüne seriyor. Erkin’in belirttiğine göre, bu sistem yönetim amacıyla bir yazılım paneline dayanıyor ve profesyonel bir holding mantığında işliyor. Finansal izlerin gizlenmesi için “set hesaplar” ve kripto para cüzdanları kullanılıyor. Ayrıca, dolandırıcılığı önlemek için “Fraud Ekibi” gibi özel birimler devreye giriyor.

PANEL YÖNETİMİ VE ALT KASA SİSTEMİ

Erkin, yasadışı bahis sitelerinin yazılım paneli üzerinden yönetildiğini aktarıyor. Bu panel ile bahis oranları ayarlanıyor, bakiye güncellemeleri yapılıyor ve döngüdeki para kontrol ediliyor. Sunucularının yurtdışında yer alması, sistemin izlenmesini güçleştiriyor. Bölgesel düzeyde oyuncularla doğrudan iletişim kuran ara birim “alt kasa” olarak adlandırılıyor. Bu yapı, komisyon bazlı bir sistemle çalışıyor ve her birim, üstlendiği sorumluluğa göre pay alıyor.

SET HESAPLARLA GİZLENEN FİNANSAL İZLER

Yasadışı bahis organizasyonları, finansal izlerini gizlemek adına birden fazla bankada açılan paravan hesaplarla “set hesaplar” oluşturuyor. Genellikle beş veya daha fazla hesaptan meydana gelen bu yapı, paranın kaynağını ve akışını gizlemek için tasarlanıyor. Erkin’e göre, bu sistemin en çok kullanılan aracı ise kripto para cüzdanları. Kripto paralar sayesinde dijital iz bırakılmadığı için ödemelerin takibi neredeyse imkansız hale geliyor.

PROFESYONEL YÖNETİMİ DESTEKLEYEN EKİPLER

Yasadışı bahis sisteminin dikkat çekici bir yönü de profesyonel bir holding gibi çalışması. “Back Office” olarak adlandırılan departman, müşteri taleplerini karşılıyor, bakiye sorunlarını aşıyor ve oyunculara rehberlik ediyor. Bunun yanında, “Fraud Ekibi” adı verilen risk birimi, oyuncuların ve hesapların sistem kurallarına uyumunu denetliyor. Dolandırıcılık veya sistemi aldatma girişimleri tespit edildiğinde, bu ekip hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor.

CANLI DESTEK VE BAYİLİK SİSTEMİ

Erkin’in yazısında belirtmiş olduğu bir diğer önemli detay ise yasadışı bahis sitelerinin alışveriş sitelerine benzer şekilde “canlı destek” hizmeti sunması. Bu hizmet, oyuncuların anlık sorunlarını çözmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla kurumsal bir yapı ile işletiliyor. Bununla birlikte, organizasyonun bölgesel yayılımını destekleyen “bayilik sistemi” de mevcut. Üst kasa, alt kasalara operasyonel izinler ve komisyon payı vererek bu sistemi yönetiyor.