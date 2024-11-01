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“Yasağı İhlal Eden Firmalara Ceza”

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İNŞAAT YASAĞINA UYMAYAN FİRMALAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında yürürlüğe giren inşaat yasağına uyulmaması sonucu 761 firmaya toplamda 2 milyon 106 bin 724 lira para cezası uygulandı.

CEZALARA YOL AÇAN NEDENLER

Yasağın geçerli olduğu süreçte, inşaat faaliyetlerinin durmaması çeşitli sorunlara yol açarak bu firmaların cezalandırılmasına neden oldu. İlgili denetimlerin ardından belirlenen bu firmalara yönelik işlem gerçekleştirilmesi, yasal çerçevenin gereği olarak ortaya çıktı.

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