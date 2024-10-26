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Yasemin’den İlişki Haberi: Melisa ve Kerem

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KEREM BÜRSİN’İN YENİ İLİŞKİSİ

Kerem Bürsin, “Mavi Mağara” filmi için gerçekleştirdiği röportajda özel hayatında bir kişi olduğunu açıklamıştı. Ardından ünlü oyuncunun Sabancı Ailesi’nin torunu Melisa Tapan’la bir ilişki yaşadığına dair haberler gündeme geldi. Çiftin yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu iddia edilirken, Kerem Bürsin’in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, ilişkinin daha önceden başladığını belirtiyor.

İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

İkili hakkında konuşulurken, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan’ın oldukça mutlu bir ilişki sürdüğü vurgulanıyor. Beraberlikleriyle ilgili detaylar merak ediliyor.

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