Yasemin’in Katili Kuzeni M.Ç. Çıktı

KAYBOLAN KIZIN CENAZESİ BULUNDU

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan bir aile, kızları Yasemin Y’nin (10) kaybolduğu bilgisini polise verdi. Bu ihbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ve gönüllüler, Yasemin’i bulmak için hemen çevrede arama çalışması başlattı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Yapılan aramalar neticesinde Yasemin Y’nin cesedi, oturduğu sitenin bir diğer bloğundaki 2. katın yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çocuğun bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni ise belirlemek için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yasemin’in evinde yapılan aramalarda kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulunması üzerine, 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç’nin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

M.Ç. “kasten öldürmek” suçundan tutuklanırken, 17 yaşındaki diğer kuzeni İ.Y.T. ise “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. M.Ç, annesini geçen yıl kanserden kaybettikten sonra bunalıma girdiğini kaydetti. İlk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti itiraf etti. M.Ç, “Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum. Yasemin’i öldürmeye bir gün önce karar verdim” diye belirtti. Nedenini ise “Denk geldi” diyerek açıkladı.