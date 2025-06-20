Yasemin’in Katili, Kuzeni M.Ç. Çıktı!

ÇOCUĞUN KAYBOLDUĞU İHBARETİ YAPILDI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Kemertaş Mahallesi’nde yaşayan bir aile, kızları Yasemin Y’nin (10) kaybolması nedeniyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlar, çevrede arama çalışmalarına başladı.

CESEDİ YANGIN MERDİVENİNDE BULUNDU

Yapılan arama neticesinde Yasemin Y’nin cesedi, oturduğu sitenin başka bir bloğunda bulunan yangın merdiveninde tespit edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre, çocuk bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aynı binada oturan 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir bıçak, altı adet kanlı ayakkabı ve bir adet kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

M.Ç, cumhuriyet savcılığına verdiği ifadesinde, “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti kabul etti. “Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum” diyen M.Ç, Yasemin Y’ı öldürmeye bir gün önce karar verdiğini belirtti. öldürme nedenini ise “Denk geldi” şeklinde açıkladı. Adli işlem yapılan M.Ç, “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı. Kuzeni İ.Y.T. ise “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.