“Yasemin’in Katilinin Kuzeni Olduğu Ortaya Çıktı!”

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Kemertaş Mahallesi’nde oturan bir aile, 10 yaşındaki kızları Yasemin Y’nin kaybolduğu ihbarını polise yaptı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlar çevrede geniş kapsamlı bir arama faaliyeti başlattı.

CİNAYETİN BULUNDUĞU YER

Yapılan çalışmalar neticesinde, Yasemin Y’nin cesedi oturduğu sitenin farklı bir bloğundaki yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre, çocuğun bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni belirlenmesi için ceset Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, aynı binada oturan Yasemin’in 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç’nin evinde yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak, altı parçadan oluşan kanlı ayakkabılar ve bir kanlı ıslak mendil bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü sırada, 17 yaşındaki diğer kuzeni İ.Y.T. da gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç, “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. İ.Y.T. ise “konutunu terk etmeme” tedbiriyle serbest bırakıldı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, geçen yıl annesini kanserden kaybeden M.Ç., ilk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti itiraf etti. “Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum” diyen M.Ç., Yasemin Yıldırım’ı öldürme kararını cinayetten bir gün önce aldığını belirtti. Neden onu öldürdüğüne dair ise “Denk geldi” açıklamasını yaptı.