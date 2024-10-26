Yasemin Özilhan’dan Kerem ve Melisa Açıklaması

YAKIN ARKADAŞLARIN PAYLAŞIMI

Yasemin Özilhan, yakın dostu Kerem Bürsin’in Melisa Tapan ile olan ilişkisi hakkında bilinmeyen detayları paylaştı. Özilhan, “6 aydır beraberler. Kerem’in keyfi çok yerinde” ifadelerini kullandı.

SURPRİZ İLİŞKİ HİKAYESİ

Kerem Bürsin, “Mavi Mağara” filmi için verdiği röportajda özel hayatında birinin bulunduğunu belirtmişti. Ardından, ünlü oyuncunun Sabancı Ailesi’nin torunu Melisa Tapan ile ilişki yaşadığı gündeme geldi. Önceleri çiftin sadece 2 aydır birlikte olduğu konuşuluyordu. Ancak Yasemin Özilhan, ilişkinin aslında daha uzun sürdüğünü belirtti.

MUTLU HALLERİ

Etiler’de görüntülenen Özilhan, muhabirlerle yaptığı sohbette Bürsin’in mutluluğuna dikkat çekti. Özilhan, arkadaşının durumu hakkında şu şekilde konuştu: “Kerem yeni açıkladı ama 6 ay oldu. Çok mutlular, 6 aydır güzel bir ilişki içerisindeler. Kerem çok yoğun olduğu için henüz biz de bir araya gelemedik ama keyfi çok yerinde.”