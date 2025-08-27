Gündem

Yasin Tunahan N., Kızına Taciz Etti

yasin-tunahan-n-kizina-taciz-etti

ANNE BABALARI UYARAN OLAY

Ankara’da yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada paylaştığı görüntülerde Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretler içeren ifadeler kullanmış ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu bildirmiş. Bu durumu fark eden güvenlik güçleri, Yasin Tunahan N.’yi gözaltına almış.

YASAL ÇERCİVEDE HAREKET EDİLDİ

İlgili yasal süreç başlatılarak mahkemeye çıkarılan Yasin Tunahan N., burada tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, toplumsal hassasiyetleri artıran bir durum olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Gürültü, Yeni Sigara Olarak Tanımlandı!”

Dünya Sağlık Örgütü, gürültü kirliliğini 'yeni sigara' olarak tanıttı. Uzmanlar, bu kirliliğin işitme kaybı ve biyolojik yaşlanma üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Gündem

Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Çıktı

Gaziantep'teki 6 Şubat depreminin ardından Pamukkale Sitesi'nin çökmesiyle ilgili iki kamu görevlisine dava açıldı. İmar Müdür Yardımcısı'nın ise firar ettiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.