Yasin Tunahan N., Kızına Taciz Etti

ANNE BABALARI UYARAN OLAY

Ankara’da yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada paylaştığı görüntülerde Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretler içeren ifadeler kullanmış ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu bildirmiş. Bu durumu fark eden güvenlik güçleri, Yasin Tunahan N.’yi gözaltına almış.

YASAL ÇERCİVEDE HAREKET EDİLDİ

İlgili yasal süreç başlatılarak mahkemeye çıkarılan Yasin Tunahan N., burada tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, toplumsal hassasiyetleri artıran bir durum olarak dikkat çekiyor.