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Yaşlı Adam Elektrik Akımına Kapıldı

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kızıltepe ilçesi kırsal Odaköy Mahallesi’nde meydana gelen bir olayda, Eyyüp Yılmaz bilinmeyen bir sebep nedeniyle elektrik direğine çıktığında akıma kapılarak yere düştü. Olayın hemen ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

KAYBEDİLEN HAYAT

Olay yerine gelen ambulans, Yılmaz’ı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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