Yaşlı Kadın Çöp Kamyonunun Altında Kaldı

KAZA ANINDA KAN AKTI

Saat 20.00 sıralarında Kadıköy ilçesindeki Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak’ta bir kaza meydana geldi. T.K. isimli şahsın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken, sokakta yürüyen 82 yaşındaki I.Y. isimli kadını ezdi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. I.Y.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla morga taşındı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.