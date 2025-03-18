Gündem

Yaşlı Kadın Çöp Kamyonunun Altında Kaldı

yasli-kadin-cop-kamyonunun-altinda-kaldi

KAZA ANINDA KAN AKTI

Saat 20.00 sıralarında Kadıköy ilçesindeki Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak’ta bir kaza meydana geldi. T.K. isimli şahsın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken, sokakta yürüyen 82 yaşındaki I.Y. isimli kadını ezdi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. I.Y.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla morga taşındı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Husiler: ABD’ye Daha Ağır Misilleme Yapacağız

Yemenli Husiler, ABD'nin saldırılarına devam etmesi durumunda güçlü ve rahatsız edici yanıtlar vereceklerini açıkladı.
Gündem

AB’nin Türkiye ile Savunma İşbirliği Hamlesi

Avrupa Birliği, Türkiye’nin güçlü savunma sanayisini ve NATO’daki önemli rolünü dikkate alarak, güvenlik ve savunma iş birliğini geliştirmek için yeni adımlar atıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.