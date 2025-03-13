Yaşlı Kadını Dolandıran 2 Kişi Yakalandı

DOLANDIRICILARIN HEDEFİ YAŞLI KADIN OLDU

Dolandırıcıların tuzağına düşen son kurban, Balıkesir’in Bigadiş ilçesinde yaşayan N.A. isimli yaşlı bir kadın oldu. Bu dolandırıcılar, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan M.D. ve V.S. isimli şahıslar, kadıncağızı kandırarak evindeki yaklaşık 1 milyon 500 bin değerindeki ziynet eşyaları ve dövizleri elden almayı başardı. Ziynet eşyaları ve dövizleri teslim eden yaşlı kadın, dolandırıldığını fark ettikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

DOLANDIRICILAR BURSA’DA YAKALANDI

Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dolandırıcıların ticari taksi ile geldiklerini ve ardından İstanbul’a doğru yola çıktıklarını saptadı. Ekipler, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte koordine bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda dolandırıcılar, Bursa çevre yolunda ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, dolandırıcılıkla elde edilen eşyalar, sahiplerine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan M.D. ve V.S. isimli şahıslar, tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine konuldu.