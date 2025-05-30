Yaşlılar İçin E-Rapor Uygulaması Başladı

ELEKTRONİK RAPOR UYGULAMASI BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs tarihinden itibaren e-rapor uygulamasını hayata geçirdiklerini açıkladı. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık.” şeklinde konuştu.

YAŞLILARA ZAHMETSİZ HİZMET İMKANI

Uygulama sayesinde 80 yaş üstündeki kişileri zahmetsiz bir şekilde bulundukları yerlerden hem raporlarını hem de bakım ile tedavi süreçlerini sürdürebileceklerini belirten Memişoğlu, “Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık.” ifadesini kullandı. 80 yaşın üzerindeki yaşlıların evde sağlık ekipleri tarafından aranacağını ve kendilerine sağlık raporlarının ulaştırılacağını duyurdu.