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Yasmin Erbil’den Survivor Sevgilisine Destek

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YASMIN ERBİL’DEN YİĞİT POYRAZ’A DESTEK

Yasmin Erbil, Survivor yarışmasında mücadele eden sevgilisi Yiğit Poyraz ve takım arkadaşlarının sevinç anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Survivor All Star 2025’te, acil durum konseyi toplandı ve programın sunucusu Acun Ilıcalı, konseydeki sürpriz açıklamalarıyla yarışmacıları adeta şaşırttı. Ilıcalı, uzun zamandır beklenen yedek yarışmacıları teker teker duyurdu ve Survivor All Star 2025’in yeni yedek yarışmacıları belirli oldu. Bu sürpriz isimler arasında es geçmiş Survivor yarışmacısı 30 yaşındaki Yiğit Poyraz’ın da bulunduğu dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİN YARIŞMASINI DESTEKLİYOR

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz’ın fotoğraflarını Instagram hesabından “İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığımın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla” notuyla paylaşarak, sevgilisinin yarışmada olduğunu duyurdu. Mehmet Ali Erbil’in kızı, sevgilisinin yarıştığı Survivor All Star 2025’i dikkatle takip ediyor. Erbil, önceki akşam yayınlanan bölümde sevgilisi ve arkadaşlarının kazandığı sevinç görüntülerini kalp emojisi eşliğinde paylaşarak destek verdi.

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