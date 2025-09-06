“Yat, Tekne Ve Gemilere ÖTV Düzenlemesi”

YENİ ÖTV ORANLARI UYGULAMASI

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi tekneleri için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları %8’e yükseltildi. Daha önce sıfır olan vergi oranı, bu düzenlemeyle birlikte deniz taşıtları için uygulanmaya başlanacak. Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren bu düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.

DENİZ TAŞITLARINA YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Bu kapsamda; 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları ile eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni vergi oranına tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan bu karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

HARÇLARDAKİ ARTIRIMLAR

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarına da zam geldi. 10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL’den 31.600 TL’ye, bulundurma vesikaları ise 25.282,70 TL’den 50.565 TL’ye yükseldi. Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri de 611,20 TL’den 1.225 TL’ye çıkarıldı.