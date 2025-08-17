Yatırım Araçları Değişiyor, Kahve Öne Çıkıyor

Türkiye’de yatırım alışkanlıkları, enflasyon süreciyle birlikte bazı değişimlere uğramaya başladı. Mevduat hesaplarındaki yaklaşık yüzde 60 seviyesindeki bileşik faiz oranları, halka arz süreçleriyle birlikte hisse senetleri, profesyonel yönetim altında bulunan yüksek getirili fonlar ve döviz yatırımlarına yönelimi artırıyor. Geçmişte gayrimenkul ve otomobil alım-satımına odaklanmış kişiler, artık paradan para kazanmanın yollarını aramaya başladı.

EMTİA PAZARINDA FARKLI YATIRIM ARAÇLARI

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında altın, dolar ve euro gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra, daha yüksek getiri sağlayan farklı emtialar da bulunuyor. Son dönemlerde kahve, bu alanda dikkat çeken bir yükseliş gösteriyor. Kahve fiyatları, geçmiş dönemlere göre önemli bir artış yaşarken, altın ve dolar, bu durumda daha sönük kalıyor. Kahve ve kakao, son bir ayda yaklaşık yüzde 12 kazandırırken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağı bulan yatırımlarda ise yüzde 5.87 kazanç sağladı. Aynı dönemde dolar yüzde 1.37, altın ise yalnızca yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETTİREN YATIRIMLAR

Ancak kazançların yanı sıra kaybettiren yatırımlar da söz konusu. Gıda emtiaları arasında yer alan portakal suyu, bir ayda yüzde 21 oranında kaybettirdi. Patates ve yulaf da sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 10 oranında değer kaybı yaşadı. Bu süreç, yatırımcıların dikkatli olmaları gereken bir konuyu gözler önüne seriyor.