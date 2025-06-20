Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 67 Gözaltı

İSTANBUL’DA YATIRIM DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur eden bir şebekeye karşı operasyon başlattı. İstanbul merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

PARA KAPALIÇARŞI’DAN DIŞARI ÇIKARILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şebekenin muhasebeciliğini üstlenen şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürdükleri ortaya çıktı. Şebeke muhasebecilerinin, değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı belirlendi.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, 22 araca, 17 motosiklete ve değeri 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaza el konuldu.