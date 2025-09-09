Yatırım Riski Bulundu, OpenAI Kriz Yaşıyor

YAPAY ZEKA ŞİRKETİNDEN ZORLU DÖNÜŞÜM PLANI

OpenAI, kâr amacı güden bir şirkete dönüşme niyeti nedeniyle önemli siyasi ve hukuki engellerle karşılaşıyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, şirketin yeniden yapılanma sürecini incelemeye alırken; hayır kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, bu planın kamu yararına aykırı olduğunu iddia ediyor.

YATIRIM RİSKİ VE FİNANSMAN ENDİŞELERİ

Sam Altman’ın liderliğini yaptığı şirket, bu dönüşümü gerçekleştirememesi durumunda yaklaşık 19 milyar dolarlık fonu koşullu olarak sağlayan yatırımcıların desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu durum, OpenAI’ın maliyetli veri merkezleri, özel çipler ve yapay zeka araştırmaları gibi kritik yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

BAŞSAVCILIKLARDAN İNCELEME

Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, “hayır kurumu güven yasası” çerçevesinde planın hayırsever kaynakları özel hissedarların çıkarları için kullanıp kullanmadığını denetliyor. Ayrıca, son zamanlarda ChatGPT ile uzun süreli etkileşim sonrası meydana gelen intihar vakaları da gündeme geldi. Başsavcılıklar, bu ölümleri OpenAI’ın kamu yararı misyonundan uzaklaşarak kâr önceliklerini öne çıkardığının bir kanıtı olarak değerlendiriyor.

Tepkilerin artması üzerine OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın kişilerle Sacramento’da lobi faaliyetlerine başladı. Ayrıca, sivil toplum örgütlerine 50 milyon dolar destek sözü verdi. Mayıs ayında açıklanan yeni plan doğrultusunda, kâr amacı güden şirketin kontrolünün hâlâ kâr amacı gütmeyen üst kuruluşta kalacağı bildirildi.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan baskılar neticesinde şirket, tam kâr amacı güden yapı yerine Public Benefit Corporation (PBC) modeline yönelme kararı aldı. Bu yapı, yatırımcı çıkarlarını gözetirken kamunun yararını da korumayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin muhalefeti tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini belirtiyor. 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, zamanla Microsoft ve diğer yatırımcılardan on milyarlarca dolarlık fon sağlamak için kâr amaçlı yan kuruluş modeliyle faaliyet göstermeye başlamıştı. Yeni tartışmalar, şirketin kuruluş misyonuyla günümüzdeki hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme getiriyor.