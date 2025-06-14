Yatırımcıya Çeyrek Altın Kazandırdı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Geçen hafta, yatırım araçları arasında en çok kazandıranların hangileri olduğu belirlendi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 gerileme gösterdi. BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puana kadar düşerken, en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan kapattı.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları ise önemli bir artış kaydetti. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20’lik bir yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı. Çeyrek altın, haftayı yüzde 4,29 artışla kapatarak, 7 bin 290 liraya tırmandı. Aynı zamanda, dolar/TL yüzde 0,56 artışla 39,4380 liraya, euro/TL ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya ulaştı.

DÖVİZ VE FON FİYATLARI

Döviz kurları, özellikle ABD doları ve euro karşısında artış gösterdi. Yatırım fonları ise bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları ise yüzde 0,67 değer kaybı yaşadı. Kategorilerine göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıran fonlar yüzde 1,36 ile “fon sepeti” fonları oldu.