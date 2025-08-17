Yatırımda Kahve Yükseliyor, Altın Düşüyor

YATIRIM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye’de yatırım alışkanlıkları, enflasyon süreciyle birlikte gözle görülür bir değişim gösteriyor. Mevduatlarda yüzde 60’a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleriyle birlikte hisse senetlerine, profesyonellerin yönettiği yüksek getirili fonlara ve döviz yatırımcılarına kayışları hızlandırıyor. Önceleri konut alım satımıyla ilgilenen bireyler, artık paranın değerini artırma çabası içerisine girmiş durumda. Türkiye’de en sık tercih edilen yatırım ürünlerinden biri olan altın, döviz gibi geleneksel araçlara kıyasla, daha yüksek getiri sağlayan emtialar ortaya çıkıyor.

YENİ GÖZDE: KAHVE

Son dönemlerde kahve fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Altın ve dolara göre, kahve daha yüksek getiri sunuyor. Kahve ve kakao, son bir ayda yüzde 12’ye yakın getiriler sağlarken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar da yüzde 5.87 oranında kazanç elde etti. Buna karşın, dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETTİREN YATIRIMLAR

Gıda emtiaları arasında, bazı ürünler yatırımcısını üzmüş durumda. Portakal suyu son bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18, yulaf ise yüzde 10 oranında değer kaybetti. Bu kayıplar, yatırımcıların dikkat etmesi gereken başka bir durumu da gözler önüne seriyor. Ekonomik dalgalanmalar, yatırım tercihlerini etkileyen önemli bir faktör haline geldi.