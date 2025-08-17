Yatırımlar Değişiyor, Kahve Öne Çıkıyor

TÜRKİYE’DE YATIRIM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye’de yatırım alışkanlıkları, enflasyon süreciyle birlikte hızla dönüşüm geçiriyor. Mevduatlardaki yüzde 60’a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleri ile birlikte hisse senetleri ve profesyoneller tarafından yönetilen yüksek getirili fonlar gibi farklı yatırım araçlarına yönelim artıyor. Geçmişte konut satın alarak veya otomobil alım satımıyla ilgilenen bireyler, şimdi yatırım yaparak kazanç sağlamanın yollarını araştırıyor. Ülkede en çok tercih edilen yatırım araçları arasında, altın ve döviz olan dolar ve euro’ya kıyasla daha yüksek getiriler sunan emtialar dikkat çekiyor.

KAHVE FİYATLARINDAKİ OLAĞANÜSTÜ GELİŞMELER

Son dönemde kahve, yatırım dünyasında yükselen bir yıldız haline geldi. Kahve fiyatlarındaki olağanüstü gelişmeler, altın ve dolar gibi geleneksel yatırımlara kıyasla daha cazip getiriler sunuyor. Son bir ay içerisinde kahve ve kakao, yatırımcısına yüzde 12 civarında kazanç sağladı. Ayrıca, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar da yüzde 5.87 oranında kazanç elde etti. Bu süreçte dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETTİREN YATIRIM ÜRÜNLERİ

Yatırım dünyasında kazanç sağlarken kaybetme riski de bulunuyor. Gıda emtiaları arasında, portakal suyu bir ay içerisinde yüzde 21, patates yüzde 18 ve yulaf ise yüzde 10 oranında kaybettirdi. Bu durum, yatırımcıların tercih yaparken dikkatli olmaları gereken bir konu haline geliyor.