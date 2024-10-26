Yavaş: Terörist Başlarının Muhtap Alınması Yanlış

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel olarak hazırlanan “T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli”nin açılışını gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin görüşlerini paylaşırken, “Her seferinde insanların aklının, hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var” ifadesini kullandı.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Yavaş, bu tür açıklamalara katılmadığını belirttikten sonra, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir” şeklinde konuşarak hukukun önemi üzerinde durdu.