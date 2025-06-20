Yavaş ve Özdağ’dan Teşekkür Ziyareti

GÖRÜŞME VE AÇIKLAMA

Mansur Yavaş ve Özdağ, ABB’de yarım saat süren bir görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yavaş, tahliye edilen Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ ise tutuklu olduğu süre zarfında hem kendisinin hem de aile bireylerinin yanında olan Yavaş’a teşekkür etti.

AVUKAT TUTUKLAMASI TARTIŞMASI

Bir gazetecinin, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasıyla ilgili yönelttiği soruya Yavaş, “Bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulması hukuki bir hata.” şeklinde yanıt verdi. Avukatların her durumda müvekkillerini savunmak zorunda olduklarını vurgulayan Yavaş, “Avukatının tutuklanması, şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir.” dedi.

HUKUKSAL SÜREÇLERİ ELEŞTİRİ

Özdağ ise daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama yaşandığını hatırlamadığını belirtti ve Türkiye’nin şu an hukuk açısından olağanüstü bir süreçten geçtiğini ifade etti.