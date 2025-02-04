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Yavru Köpek Arkadaş’a Onbaşı Rütbesi Verildi

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HAYATINI KAYBEDEN KÖPEK “PROTEO”

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği “Proteo” anısına, Türkiye’den Meksika Ordusu Köpek Eğitimi Birimi’ne hediye edilen yavru Alman kurdu “Arkadaş”, eğitim ve faaliyetlerine devam ediyor.

ARKADAŞ ONBAŞI RÜTBESİNE YÜKSELDİ

Arkadaş, başkent Meksiko’da gerçekleştirilen bir törenle onbaşı rütbesine terfi ettirildi. Bu gelişme, onu kahraman bir arama kurtarma köpeği olarak anma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

PROTEO’NUN ÖLÜMÜ VE DUYURULMASI

“Proteo”nun ölüm haberi, duygusal bir şekilde kamuoyuna duyurulmuştu. Hayatını kurtaran birçok insan olduğu bilinen bu köpek, arama kurtarma ekiplerinin bir parçasıydı ve kaybı derin bir üzüntü yarattı.

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