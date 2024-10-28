“Yavuz Ağıralioğlu’ndan Anahtar Parti’ye Mesaj”

ANAHTAR PARTİ’NİN KURULUŞU

İYİ Parti’den ayrılan eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun liderlik ettiği Anahtar Parti’nin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Siyasi yolculuğuna başlayan Anahtar Parti, Türkiye’nin 158’inci siyasi partisi olarak kayıtlara geçiyor. Tanıtım toplantısında konuşan Ağıralioğlu, “Ben bir iktidar hasmı değilim” mesajı vererek insanları selamladı.

MEMLEKETİN SORUNLARIYLA YÜZLEŞİYORUZ

Ağıralioğlu’nun konuşmasında, “Ol deyince olduran, bir memleket yükünü çekmek gibi bir iradeyle bizi bu salonlara dolduran Allah’a hamd.” ifadeleri dikkat çekti. Konuşmasının devamında, “Ben bir iktidar hasmı değilim. Siyaset, bizim için millet hizmetini görebileceğimiz bir nöbet değişimidir” diyerek mevcut sorunların çözümsüz olmadığını vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha iyi bir Türkiye yaratılması gerektiğini belirtti.

FİGÜRLERDEN VE DEĞERLERDEN YOLA ÇIKACAĞIZ

Ağıralioğlu, “Biz neyin tutacağını bilenler olarak yola çıkıyoruz” diyerek, Aybüke Yalçın öğretmenin tebessümünden tutarak Eren’in ve Ömer Halisdemir’in adanmışlıklarından ilham alacaklarını ifade etti. “Bu memlekette adaletten ümidini yitirmişler için adaleti tutacağız, tarlalarda gece gündüz çalışan çiftçinin nasırlı ellerinden tutacağız” şeklinde konuşarak toplumsal sorunlara çözüm önerilerinde bulundu.

EKONOMİK DURUM VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı’nın 2024 yılında geçmiş gibi konuştuğunu belirterek, “Ekonomide bir şey denendi biliyorsunuz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı’nın yeni ekonomi politikalarının eleştirisini yaparak, iktidarın değişiminin rasyonel temellere oturtulması gerektiğini dile getirdi.

A PARTİ’YE GİDEN YOLUN GEREKÇELERİ

Uzun süreli iktidar döneminin boş sözler içerdiğini söyleyen Ağıralioğlu, yahut içi boş kavramlara artık yer olmadığını belirtti. Adalet, Cumhuriyet ve refah gibi değerlerin yıprandığını vurgulayarak, “Bu kavram ve kelime yorgunluğunun, milletin bulduğu bu fakirliğin, milletin kahrına sebep olacağından bahsederek, partimizin adının ‘A Parti’ olmasını önerdim” diye konuştu. A Parti’nin, Anadolu’nun değerlerine ve Türk milletinin kültürüne yönelik bir yeniden başlangıç olduğunu ifade etti.