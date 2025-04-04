Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Mesaj

MEKTUPTA DUYGU VE GÖRÜŞLER

Şarkıcı Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir mektup yazarak, boykot çağrılarına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Mektubunda son günlerde yaşanan olaylarla ilgili duygularını ve görüşlerini dile getirdi. Bingöl, ortak değerleri ve güzellikleri hatırlatırken, toplumun birlikteliğine vurgu yaptı.

BİRLİĞİ SAĞLAMAK GEREKEN BİR KONU

Yavuz Bingöl, mektubunda “Sayın Özgür Özel, gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim” diyerek, sosyal sorunlara dikkat çekti. Tarih boyunca oluşturulan değerlerin önemine değinen Bingöl, “Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize” ifadesiyle, dayanışma ve birlikteliğin önemini vurguladı. Anadolu’nun köklü ortak kültür mirasına atıfta bulundu.

SANAT VE İNSANLIK ÜZERİNE

Bingöl, “Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur” diyerek, sanatın toplumsal bağları güçlendirdiğini belirtti. Çatışma ve kutuplaşmanın toplumda olumsuz etkilere yol açtığını ifade eden sanatçı, boykot çağrılarına yönelik eleştirilerini sundu. “İnsanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu?” sorusuyla, sanatçıların toplumsal barışa katkıda bulunmasını önerdi. Bingöl, Özgür Özel’i sorumlu bir siyasetçi olarak bu değerleri hatırlamaya davet etti.