Yavuz Çetin, Amasya’da defnedildi

YAVUZ ÇETİN’İN HASTALIĞI VE VEFATI

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, bir süre boyunca kanser tedavisi görüyordu. Kendisi, Türk edebiyatı ve sinema dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınmıştı. Ünlü sanatçı, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE UĞURLAMA

Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sessiz gemi” şiirini okuyarak uğurladı.

SANATA KATKILARI VE ÖĞRETMENLİĞİ

Çetin’in sanata olan katkılarını anlatan Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” diye belirtti.

YAVUZ ÇETİN’İN YAŞAMI VE KARIYERİ

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuğa yönelmişti. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Çetin, aynı zamanda kaleme aldığı şiirleriyle de edebiyat dünyasında adından söz ettirmişti.