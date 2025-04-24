Yavuz Çetin, Amasya’da uğurlandı

YAVUZ ÇETİN’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Amansız bir hastalık sonucu hayata veda eden oyuncu ve şair Yavuz Çetin, Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı. 65 yaşındaki sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu ve Türk edebiyatı ile sinema dünyasında kendine özgü tarzıyla biliniyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİ VE ANMA

Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevgili hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz gemi’ şiirini okuyarak uğurladı. Çetin’in kültür ve sanata sağladığı önemli katkılara değinen Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada, özellikle tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin yanı sıra tiyatro çalışmaları ile birçok gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” şeklinde konuştu.

Yavuz Çetin, uzun yıllar Amasya’da resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi. Sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak tanınan Çetin, kaleme aldığı şiirlerle edebiyat dünyasında da adından söz ettirmişti.