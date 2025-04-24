Yavuz Çetin, Amasya’da uğurlandı

YAVUZ ÇETİN HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, bir süredir sürdürdüğü kanser tedavisini kaybetti. Türk edebiyatı ve sinema dünyasına özgün bir tarz kazandırmış ünlü sanatçı, hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİNE HOMAJ

Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen merasim sonrası Tekirdede Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, “Sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz gemi’ şiirini okuyarak uğurladı.

KÜLTÜRE VE SANATA KATKILARI UNUTULMAYACAK

Çetin’in kültür ve sanata olan katkılarını dile getiren Oğuzhan Zobu, “Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı” şeklinde konuştu.

YAVUZ ÇETİN’İN HAYATINA DAİR

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun müddet resim öğretmenliği yaptıktan sonra, oyunculuk kariyerine yöneldi. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranlarda tanınan bir yüz haline gelen Çetin, aynı zamanda yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasında da tanınmışlık kazandı.