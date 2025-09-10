Yaya Geçidinde Darp Olayı Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Çankaya Strazburg Caddesi üzerinde yaya geçidini kullanmaya çalışan bir kadın, hızla gelen bir araca sinirlenerek söylenmeye başladı. Aracın sürücüsü, durumu daha da kötüleştirerek yaya geçidinden geçmekte olan başka bir yaşlı kadına saldırdı. Bu darp olayı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçerek soruşturma başlattı. Çankaya Strazburg Caddesi’nde meydana gelen bu olay sonrasında gözaltına alınan A.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

YARGI SÜRECİ

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Bu süreç, olayın ne denli ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu ve toplumda yankı uyandırdı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya dair açıklamalarda bulundu. A.A. ve oğlu B.C.A.’nın baba-oğul olduklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz” dedi. Video görüntüsünde trafik kurallarının göz ardı edildiğini ve bir kadına şiddet uygulandığını belirten Bakan, bu davranışın “ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabileceğini” söyledi. Yerlikaya, “Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız” şeklinde sözlerini sonlandırdı.