Yaz Tatili Erken Başlayacak mı?

EĞİTİMDE ERKEN TATİL HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber yayınında eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okulların erken kapanma durumuna değinen Tekin, bunun hukuken mümkün olmadığını ifade etti ve okulların 180 iş günü açık kalması gerektiğini söyledi. Tekin, “Bilmeyenler diyorlar ki şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı” şeklinde konuştu. Bu yılın 180 gününü tamamlamanın zorunlu olduğunu belirten Tekin, “Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar da bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok” dedi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Zorunlu eğitim süresine de dikkat çeken Tekin, yükseköğretime erişimin artmasıyla öğrencilerin büyük çoğunluğunun lise sonrası üniversiteye devam ettiğini belirtti. Bu durumun sanayi ve hizmet sektöründe nitelikli eleman bulma konusunda bazı eleştirilere yol açtığını ifade etti. Tekin, bakanlık olarak bu tartışmaları yakından takip ettiklerini vurguladı. Zorunlu eğitimin süresiyle ilgili ise henüz bir karar alınmadığını, konunun ticaret ve sanayi odalarında tartışıldığını kaydetti. Bakan Tekin, “Biz bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunları alıp siyasi mekanizmalarla, cumhurbaşkanımızla kabinede istişare ederiz ve ondan sonra bir karar almamız gerekirse alırız. Şu an alınmış bir kararımız yok. Sadece bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.