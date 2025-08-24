Yaz Yıldırım’dan Mourinho Açıklaması!

YAZ YILDIRIM’IN FENERBAHÇE SEVGİSİ

Fenerbahçe’nin sıkı taraftarlarından biri olan Yaz Yıldırım, “Sports Digitale” programında Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in konuğu oldu. Programda Fenerbahçe üzerine kapsamlı bir konuşma gerçekleştiren Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın da Jose Mourinho’yu bir koz olarak kullanmasının arka planını paylaştı.

MOULINHO FİKRİ YAZ YILDIRIM’A AİT

Yıldırım, Mourinho düşüncesinin tamamen kendisine ait olduğunu dile getirdi. “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” ifadeleri ile babasıyla olan iletişimini anlattı.