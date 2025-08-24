Yaz Yıldırım, Mourinho Fikrini Anlattı

Spor

YAZ YILDIRIM’IN FENERBAHÇE SEVGİSİ

Fenerbahçe’nin tutkulu bir destekçisi olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale’de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in sunduğu programa katıldı. Yayında Fenerbahçe hakkında fikirlerini paylaşan Yıldırım, kulübün son lansmanında her iki başkan adayının Jose Mourinho ismini nasıl koz olarak kullandıklarını açıkladı.

MOURINHO FİKRİ YILDIRIM’A AİT

Yıldırım, Mourinho fikrinin tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı. “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” şeklinde konuştu.

Yaz Yıldırım, Mourinho’yu önerdi babasına!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, bir programa katılarak Mourinho'yu transfer etme fikrinin kendisine ait olduğunu açıkladı.
