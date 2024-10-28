Yazgül İkiz’in İğne Nedeniyle Topallaması

HASTANEDEN HASTANEYE DOLAŞAN YAŞAM HİKAYESİ

Eskişehir’de, dişindeki çürüğü tedavi ettirmek amacıyla gittiği hastanede uygulanan antibiyotik iğneleri sonrası topallamaya başlayan Yazgül İkiz, geçtiğimiz 7 ay boyunca farklı hastaneler arasında gidip geliyor. Sağlığına kavuşmak için yoğun bir çaba harcayan İkiz, yaşadığı bu sıkıntılı süreçte çözüm arayışını sürdürüyor.

TEDAVİ İÇİN UZMAN YARDIMI ALACAK

Yazgül İkiz’in durumu, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip ediliyor. Kendi sağlığına kavuşma adına başvurusu üzerine, Yazgül İkiz, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli algoloji uzmanı tarafından muayene edilecek ve tedavisine başlanacak. Bu gelişme, İkiz’in yaşadığı sağlık sorunlarına yönelik umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.