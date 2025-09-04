Yazın Soda Tüketimine Dikkat Edin!

YAZ AYLARINDA SODA TÜKETİMİNE DİKKAT

Diyetisyen Büşra Sevim, “Yaz aylarında serinlemek için sade soda tercih ederken de dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle hipertansiyonu olan kişiler dikkatli tüketmeli. Günlük 2 tane sade soda tüketilmeli aşırıya kaçılmamalı” şeklinde açıklamada bulundu. Yaz aylarında artan sıcaklıkların beslenme ve sıvı tüketimi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Sevim, vücudun sıvı dengesini korumanın hayati bir konu olduğunu vurguladı.

SIVI KAYBI VE DOĞRU İÇECEK SEÇİMİ

Sevim, “Sıcaklarda bizim için en önemli olan şey sıvı kaybıdır. Sıcak havalarda vücudumuz çok fazla sıvı kaybediyor. Günlük 3 litre su içmemiz gerekiyor ama su yerine soğuk kahve, soğuk çay, şekerli ve asitli içecekler tercih ediliyor. Bu seçimler vücudun daha fazla ödem toplamasına neden oluyor ve sıvı ihtiyacını daha çok artırıyor. Zararlı içecekler yerine sade soda, soğuk ayran ya da kefir tüketilmelidir” dedi.

BESİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİN

Besin güvenliğinin önemine de değinen Sevim, “Bunun yanı sıra bakterilerin üremesi çok hızlı oluyor. Besinler dışarda saklama koşullarına uygun saklanmadığı zaman bu durum gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bu aylarda ishal ve kusma şikayetleri daha çok artıyor. Yaz aylarında özellikle tavuk ve pilav gibi yiyecekleri tüketirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kızartma ve kavurmalardan olabildiğince uzak duralım, onun yerine ızgara ve haşlama türünü tercih edelim. Zeytinyağlı sebze yemeklerini muhakkak bir öğünde tüketmeye çalışalım. Protein konusunda bu süreçte çok eksik kalıyoruz” ifadelerini kullandı.