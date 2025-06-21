Yedikule’de Soruşturma: 7 Şüpheli Tutuklandı

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde süregelen bıçak parası soruşturmasında bu sabah önemli gelişmeler yaşandı. Üç farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u adliye sevk edildi.

BICAK PARASI İDDİASI

Şüphelilerin, hastaların ameliyat gününü öne almak için bıçak parası talep ettiği öne sürülüyor. Gözaltına alınan kişilerle ilgili emniyetteki işlemler tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadelerini aldıktan sonra bu şüphelileri tutuklanma talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Hakimlikteki sorgulama sonrası 7 şüpheli ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma’ ve ‘İrtikap’ suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönünde yaklaşık 50 kişinin şikayeti sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda, zanlıların bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

CINAYET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ay süren fiziki ve teknik takibin ardından hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. ile birlikte toplamda 11 şüphelinin hasta ve yakınlarından tıbbi işlemlerle ilgili bağış adı altında örgütlü bir şekilde maddi menfaat sağladığını belirledi. Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenledikleri operasyonla bu kişileri gözaltına aldı.