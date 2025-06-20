Yedikule’ye Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

ÖNEMLİ GELİŞME YAŞANDI

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası soruşturmasında bu sabah yeni bir durum ortaya çıktı. Üç ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi.

AMELİYAT GÜNÜNÜ ÖNE ÇEKME TALEBİ

Şüphelilerin, hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle bıçak parası talep ettikleri öne sürülüyor. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, 10 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 10 kişi, tutuklanma talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA DURUMU

Hakimlikte savunmaları dinlenen şüphelilerden 7’si ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma’ ve ‘İrtikap’ suçlarından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRECI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gelen yaklaşık 50 şikayet üzerine, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde belirli hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma yürütülmüştü. Bu süreçte Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelilerin bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

ÖRGÜTLÜ SUÇ FAALİYETİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik beş ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirmişti. Bu takibin sonunda, İstanbul’daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu kullanarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edildi. Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile birlikte diğer şüphelileri gözaltına aldı.