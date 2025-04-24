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Yelkenli Depremde Yön Değiştirdi

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İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ

İstanbul’un Silivri ilçesinde gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde birçok bölgede paniğe neden oldu. Bu sarsıntı sırasında Boğaz’da küçük dalgalar oluştu.

BİR TEKNEDEKİ KORKU ANLARI

Deprem esnasında İstanbul Boğazı’nda sefer halinde olan bir teknede de korku verici anlar yaşandı. Kuruçeşme açıklarında ilerleyen tekne, deniz suyundaki hareketlilik yüzünden yön değiştirdi. Olayın etkisiyle teknede bulunanlar bir süre yan yatarak bağırdı. Bu anlar ve denizdeki dalgalanma, cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

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İstanbul’da Deprem Sonrası Kritik Uyarılar

Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası yetkililer 266 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Bakanlar, riskli binalara giriş yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Flaş

İstanbul’daki Deprem KÖPRÜ VE TÜNELLERİ Etkilemedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki deprem sonrasında ana ulaşım yollarının sağlam kaldığını açıkladı.

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