Yelkenli Depremde Yön Değiştirdi

İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ

İstanbul’un Silivri ilçesinde gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde birçok bölgede paniğe neden oldu. Bu sarsıntı sırasında Boğaz’da küçük dalgalar oluştu.

BİR TEKNEDEKİ KORKU ANLARI

Deprem esnasında İstanbul Boğazı’nda sefer halinde olan bir teknede de korku verici anlar yaşandı. Kuruçeşme açıklarında ilerleyen tekne, deniz suyundaki hareketlilik yüzünden yön değiştirdi. Olayın etkisiyle teknede bulunanlar bir süre yan yatarak bağırdı. Bu anlar ve denizdeki dalgalanma, cep telefonlarıyla kaydedildi.