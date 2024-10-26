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Ekonomi

Yellen, IMF ve Dünya Bankası Toplantısı

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TOPLANTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Yellen’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği ifade ediliyor. Bu görüşmeler, ekonomik iş birlikleri ve finansal istikrar konularını ele almak amacıyla gerçekleşmiş görünüyor.

GÖRÜŞMELERİN AMACI

Toplantılarda, dünya ekonomisinin güncel durumu ve küresel finansal zorluklarla ilgili stratejilerin belirlenmesi üzerinde durulduğu anlaşılıyor. Yellen’ın bu tür görüşmeleri, uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi ve ekonomik sürdürülebilirlik için gereken adımları hızlandırmayı hedefliyor.

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