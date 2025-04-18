Yemek Kartında Yeni Market Limiti!

YEMEK KARTLARINDA YENİ MARKET LİMİTİ

Milyonlarca çalışanın kullanmakta olduğu yemek kartları yalnızca günlük yemek harcamaları için değil, market alışverişlerinde de kullanılıyor. Marketlerdeki bu kullanıma dair yeni bir limit uygulaması yürürlüğe girdi.

MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE YENİ LİMİT

Marketlerde yemek kartı ile yapılan alışverişlerde belirli bir limitin aşılması durumunda ödemelerin gerçekleşmediği biliniyor. Peki, artık yemek kartları üzerinden yapılan market harcamalarında yeni limit ne kadar oldu? Limite takılmak istemeyenler için çözüm yolları neler? İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarında şu bilgileri verdi: “Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılması üzerine bir düzenleme yapıldı. İşveren, çalışanına verdiği kartı esasen yerinde tüketim alanında kullanması için vermektedir. Ancak marketlerde de ciddi bir tüketim var, bu kullanım pandemi ile artış gösterdi. Yeni düzenleme ile marketlerde günlük kullanım limiti 158 TL olarak belirlendi. Bu da, 22 iş günü çarpıldığında aylık limitin 3 bin 476 TL olmasına neden oluyor. Bu miktar, bir ay boyunca sadece marketlerde harcanabilir.”

LİMİTİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Peki, yemek kartı sahipleri bu limiti tek seferde kullanabilir mi?

“Kanunda, çalışanın bir öğle yemeği fiyatı ile ilgili geçen sene 187 TL olan fiyat, bu sene 264 TL’ye çıkarıldı. Bu 158 TL ile vatandaş marketlerde harcama yapabilir. 22 iş günü ile çarptığınızda aylık limit çıkıyor. Yemek kartını genelde 2-3 farklı alışverişte kullanıyorlar. Aslında bu limiti hem tek bir seferde hem de peyderpey kullanma imkanı var.”

ALISVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yemek kartları, iş yerleri tarafından anlaşmalı marketlerde geçiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, alışveriş sırasında mağdur olmamak için limitlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söylüyor: “İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis ediliyor. Ancak Vergi Usul Kanunu’na göre bunun yalnızca 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Böylece suistimalleri önlemek amacıyla sınır getirilmiş. İşveren, günlük 500 TL yemek yardımı yapıyorum dediğinde bunun sadece 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebiliyor. Ancak bu süreçte yemek kartı sahibi tüketiciler, alışveriş yaparken daha bilinçli olmalılar. Mağdur olmamak için hesaplarını yemek kartlarının bakiye tutarını aşmayacak şekilde ayarlamalıdırlar.”