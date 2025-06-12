Yemek Kartları Marketlerde Geçerli Olacak

DANISTAY’DAN YEMEK KARTLARI HAKKINDA ÖNEMLİ KARAR

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda kullanılabileceği ve prime esas kazançtan sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizlikleri giderecek bir karar aldı. Bu karara göre, işverenin çalışanına verdiği yemek kartı, çeki ya da kuponunun lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması durumunda ayni yardım olarak kabul edilecek ve sigorta primi hesaplamasına dahil edilmeyecek.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLEDİ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın aldığı karar sonucunda yemek kartlarının kullanım alanları daha geniş bir şekilde yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesini kullanarak, beslenme ihtiyacını karşılayan her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini belirtti.

NAKİT DEĞİL, AYNI YARDIM SAYILACAK

Kararda ayrıca, yemek kartında bulunan bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılamaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu durum, yemek kartı ile yapılan ödemelerin nakit ödeme gibi sayılmayacağı anlamına geliyor ve prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Daha önce SGK, yayınladığı genelgeyle yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılması şartıyla prim dışı tutulabileceğini açıklamıştı. Danıştay kararı da bu genelgeyle uyumlu olarak, yemek kartlarının marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu hükme bağladı.

MARKET KULLANIMI DEVAM EDECEK

Sonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki ya da kuponuna yüklenen tutarlar, geçmişte olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar nakdi ödeme olarak değerlendirilmeyecek ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmayacak.