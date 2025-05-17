Yemek Kartları Marketlerde Kullanılacak Mı?

YEMEK KARTLARI ÜZERİNDEKİ BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI

Milyonlarca çalışanın yaşamını doğrudan etkileyen yemek kartları, özellikle marketlerde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda kafa karışıklığına yol açıyordu. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği’nin açıklamalarıyla birlikte, bu konudaki belirsizlikler sona erdi. Danıştay, yemek kartlarının sigorta primi muafiyetinin sürdüğüne karar verdi.

YEMEK KARTLARININ KULLANIM ALANLARI GENİŞLEDİ

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, yemek kartlarıyla ilgili daha esnek çözümlerin talep edilmesine yol açtı. Yapılan açıklamalarda, yemek kartlarının marketlerdeki kullanımına ilişkin soru işaretleri giderildi. Danıştay, kararında yemek kartlarının sigorta priminden muaf olmasının, yalnızca yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde değil, aynı zamanda market gibi diğer gıda işletmelerinde de geçerli olduğunu belirtti. Bu durum, yemek kartlarının niteliğinin değişmediğini ve kullanım alanlarının genişlemesinin bu yardımı prim muafiyetinden mahrum bırakmayacağı anlamına geliyor.

VATANDAŞLAR ARTIK DAHA NET BİLGİLERE SAHİP

Danıştay’ın aldığı bu karar, yemek kartlarının marketlerde kullanılmaya devam edeceği anlamına geliyor. Vatandaşlar, bu kartların artık market alışverişlerinde geçerli olacağını ve SGK prim muafiyetinin süreceğini kesin bir şekilde bilmekte. “Yemek kartları marketlerde geçmeye devam edecek” ve “SGK prim muafiyeti devam edecek” şeklindeki açıklamalar, milyonlarca çalışanın kafasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmış durumda.