Yemen’de Hava Saldırısı: 31 Can Kaybı

HUSİLERDEN CİDDİ KAYIP AÇIKLAMASI

Yemen’de, İran destekli Husiler, ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında ağır kayıplar yaşandığını bildirdi. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, bu saldırılarda çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 101 kişinin yaralandığını aktardı. Arama kurtarma çalışmalarının hâlâ devam ettiğine dikkat çekildi.

SAVUNMA HUKUKUNA AYKIRI SUÇLAMALARI

Asbahi, yaptığı açıklamada, saldırıların uluslararası hukuk ve sözleşmelere tamamen aykırı olduğunu belirtti. “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” ifadesini kullanan sözcü, sivillere yönelik hedef alınması durumunu kınadı. Öncesinde yaptığı bir paylaşımda ise 24 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını belirtmiş, saldırıları uluslararası yasalara aykırı bir ihlal olarak değerlendirmişti.

Husiler, 7 Mart tarihinde yapılan açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını belirtti. Süre dolmadan herhangi bir adım atılmaması durumunda, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etti. Bu ültimatom, bölgedeki gerilimi artıran unsurlardan biri olarak kaydediliyor.

TRUMP’TAN SALDIRI EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini duyurdu. Bu saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehditleri ve bölgedeki deniz güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sonrasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR

Sana ve Sada’daki hava saldırıları, Yemen’deki uzun süredir devam eden çatışmaların daha geniş bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husiler, İran desteğiyle ülkedeki kontrolü sürdürürken, ABD ve İngiltere’nin bu tür operasyonları bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürmesine rağmen, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmedi.