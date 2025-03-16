Yemen’de Hava Saldırısı: 31 Ölü, 101 Yaralı

YEMEN’DE CİDDİ KAYIPLAR YAŞANIYOR

Yemen’de İran destekli Husiler, ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine yönelik hava saldırılarında önemli kayıplar bildirdi. Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi’nin açıklamasına göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişi yaşamını yitirdi, 101 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.

HUSİLERDEN ‘SAVAŞ SUÇU’ TEPKİSİ

Asbahi, yazılı bir açıklamada saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğunu belirtti. “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” diyen sözcü, sivillerin hedef alınmasını sert bir dille kınadı. Önceki saatlerde yaptığı açıklamada ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını açıklamış ve saldırıları uluslararası yasalara aykırı bir ihlal olarak değerlendirmişti.

HUSİLERDEN İSRAİL’E ÜLTİMATOM

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti. Bu ültimatom, bölgedeki gerilimi artıran faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

TRUMP’TAN ‘BÜYÜK SALDIRI’ TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini açıkladı. Saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehditleri ve bölgedeki deniz güvenliğine yönelik eylemleri sonrası hayata geçirileceği belirtiliyor.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Sana ve Sada’daki hava saldırıları, Yemen’de uzun süredir süregelen çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husiler, İran’ın desteğiyle ülkede kontrolü elinde bulundururken, ABD ve İngiltere’nin gerçekleştirdiği bu tür operasyonlar, bölgedeki gerilimi daha da yükseltiyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmedi.